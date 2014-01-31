Збірна України вийшла до фіналу Кубку Співдружності

Про це УНІАН повідомили у Федерації футболу України.

В першому таймі, вже традиційно на цьому турнірі, українці діяли досить гостро та створили відразу декілька небезпечних ударів по воротах суперника, але на останньому рубежі надійно діяв воротар збірної Білорусі. Це, власне, і призвело до того, що збірній Україні розпечатати ворота суперника в першому таймі так і не вдалося.

З перших хвилин другого тайму українці продовжували атакувати, створивши відразу декілька небезпечних моментів. Особливо запам’ятався момент на 60-й хвилині матчі, коли гравець збірної України пробив повз воротаря суперників, який вийшов далеко з воріт, та м’яч влучив у стійку, після чого потрапив вже до рук голкіпера. Не менш небезпечною виявилась і відповідь білорусів в наступній атаці, та забитого м’яча глядачі на трибунах так і не побачили. Після цього на певний проміжок часу українці віддали ініціативу своїм суперникам, дозволивши їм створити декілька небезпечних моментів.

Долю ж матчу вирішив епізод на 72-й хвилині матчу, коли після серії рикошетів м’яч у власні ворота зрізав Шестиловський. Таким чином, мінімальна перемога збірної України, яка виводить їх до фіналу Кубку Співдружності.

Суперником українців у вирішальному матчі стане переможець гри Естонія – Росія.

Як повідомляв УНІАН, Кубок Співдружності проходить в Санкт-Петербурзі (Росія) з 24 січня по 2 лютого.