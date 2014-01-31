Стаховський виграв першу гру матчу Кубка Девіса Україна - Румунія

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це була перша гра матчу першого раунду Першої групи Євро-Африканської зони сезону-2014.

Суперники провели на корті трохи більше двох годин, під час яких румун жодного разу не зміг довести справу навіть до тай-брейка, не кажучи вже про «чистий» виграші партії. Друга ж партія виявилася для Унгура і зовсім провальною, оскільки він зміг взяти лише один гейм.

У другій грі дня на корті зійдуться Ілля Марченко і лідер збірної Румунії Віктор Ханеску.

Нагадаємо, що за регламентом Кубка Девіса, матч складається максимум з 5 ігор - до трбох перемог однієї з команд. У суботу, 1 лютого пройде парна гра, а в неділю, 2 лютого - дві одиночні зустрічі.

Переможець матчу Україна - Румунія у другому раунді, в квітні, зійдеться зі збірною Швеції. У свою чергу, переможець цього протистояння зіграє восени в плей-офф за право потрапити у Світову групу з однією з команд, яка програє у першому раунді Світової групи.