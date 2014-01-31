Обама визнав столицю Ігор-2014 в Сочі безпечним

Про це повідомляє Lenta.ru з посиланням на Reuters.

На його думку, росіяни чудово розуміють, «наскільки високі ставки» під час проведення міжнародних змагань такого рівня, а тому забезпечать безпеку Ігор.

На питання про те, порадив би він своїм близьким друзям поїхати на Олімпіаду, президент США відповів: «Я б їм сказав, що вірю в безпеку Сочі, але ризик на масштабних міжнародних заходах завжди присутній». За його словами, Білий дім не буде відмовляти американців від поїздок на Олімпіаду, оскільки влада США влаштовує план забезпечення безпеки Ігор, підготовлений в Росії. «Ми ознайомилися з цим планом і співпрацюємо з росіянами», - підкреслив глава держави.

В той же час Обама сказав, що якби Ігри проводилися в США, то йому було б спокійніше, «оскільки тут ми повністю контролюємо ситуацію». «Однак, якщо ви хочете поїхати на Олімпіаду, то їдьте!», - підсумував президент США.

За день до виступу Обами Британська олімпійська асоціація закликала співгромодян, що відправляються в Сочі, не афішувати свою національну приналежність і поводитися обачно і обережно.

Питання безпеки Олімпіади стало одним з найважливіших при підготовці до цих Ігор. Президент РФ Володимир Путін особисто пообіцяв «лікувати» терористичну загрозу, витікаючу від північнокавказьких радикальних ісламістів, які обіцяли зірвати Ігри.

Як повідомляв УНІАН, Олімпіада в Сочі-2014 пройде з 7 по 23 лютого.