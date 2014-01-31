В Барселоні відбудеться жеребкування ЄвроБаскету-2015 та ЧС-2014

Про це УНІАН повідомили в Місцевому організаційному комітеті (МОК) Євробаскет-2015.

Делегація Федерації баскетболу України, країни де відбудеться Евробаскет-2015, на чолі з Олександром Волковим відвідає церемонії жеребкування.

Участь у цих заходах також візьмуть фахівці МОК «ЄвроБаскет-2015». Для спеціалістів МОК церемонії жеребкування є важливими з точки зору організації, для вивчення кращого світового досвіду проведення подібних масштабних міжнародних подій. Оскільки восени цього року в Києві оргкомітет організовуватиме фінальне жеребкування ЄвроБаскету-2015 – що є, без перебільшення, найважливішою передтурнірною подією чемпіонату.

У Барселоні відбудуться зустрічі з вищим керівництвом ФІБА, ФІБА-Європа та представниками місцевого оргкомітету Іспанії, під час яких сторони обговорять питання, пов’язані з підготовкою турніру в Україні та обміняються досвідом з операційних аспектів.

Як повідомляв УНІАН, чемпіонат Європи з баскетболу відбудеться в Україні восени 2015 року.