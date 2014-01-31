Оголошені повні склади на Матч Зірок НБА

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

За регламентом, стартові п'ятірки команд обрали вболівальники. Ці п'ятірки були оголошені тиждень тому. Тепер свій вибір зробили наставники всіх команд ліги. У кожному з дивізіонів були обрані 7 запасних гравців. Таким чином, загальне число гравців з кожної сторони склало по 12 баскетболістів.

Склад Сходу виглядає таким чином: Дуейн Уейд (Маямі), Кайра Ірвінг (Клівленд), ЛеБрон Джеймс (Маямі), Пол, Джордж (Індіана), Кармело Ентоні (Нью-Йорк), ДеМар ДеРозан (Торонто), Пол Миллсеп (Атланта), Кріс Бош (Маямі), Рой Хібберт (Індіана), Джо Джонсон (Бруклін), Хоакім Ноа (Чикаго) і Джон Уолл (Вашингтон).

Захід будуть представляти: Кобі Брайант (ЛА Лейкерс), Стівен Каррі (Голден Стейт), Кевін Дюрант (Оклахома), Блейк Гріффін (ЛА Кліпперс), Кевін Лав (Міннесота), ЛаМаркус Олдрідж (Портленд), Джеймс Харден (Х'юстон), Дуайт Ховард (Х'юстон), Дам'єн Ліллард (Портленд), Дірк Новіцкі (Даллас), Тоні Паркер (Сан Антоніо), Кріс Пол (Лос-Анджелес Кліпперс)

Вперше в склад на Матч Всіх Зірок потрапили ДеМар ДеРозан, Джон Уолл, Пол Міллсеп Дам'єн Ліллард і Стейт Стеф Каррі, який вийде на паркет у стартовому складі Заходу.

Тренувати команди будуть Френк Фогель (Схід, Індіана) і Скотт Брукс (Захід, Оклахома).

Як повідомляв УНІАН, Матч всіх зірок НБА відбудеться 16 лютого в Нью-Орлеані.