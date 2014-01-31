Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Наталія Добринська отримала відзнаку ЄА

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Федерації легкої атлетики України.

Нагороду Наталії 30 січня вручив віце-президент ЄА Карел Пильни, який наразі перебуває з візитом в Україні. Відзнака стала доповненням до ратифікації європейського рекорду Добринської.

Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2012 у приміщенні Добринська встановила світовий рекорд з п’ятиборства, який автоматично став і рекордом континенту.

Що стосується візиту Карела Пильни, відзначимо, що 31 січня він ознайомиться з манежем «Запоріжсталь» у Запоріжжі. На 1 лютого у нього в Києві запланований семінар для президентів регіональних ФЛА.