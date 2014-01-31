Олімпійська чемпіонка з легкої атлетики Наталія Добринська отримала відзнаку ЄА
12:41, 31 січня 2014Спорт
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Олімпійська чемпіонка з семиборства, чемпіонка та рекордсменка світу з п’ятиборства в приміщенні Наталія Добринська отримала відзнаку Європейської асоціації легкої атлетики.
Карел Пильни та Наталія Добринська / flau.org.ua
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Федерації легкої атлетики України.
Нагороду Наталії 30 січня вручив віце-президент ЄА Карел Пильни, який наразі перебуває з візитом в Україні. Відзнака стала доповненням до ратифікації європейського рекорду Добринської.
Нагадаємо, на чемпіонаті світу-2012 у приміщенні Добринська встановила світовий рекорд з п’ятиборства, який автоматично став і рекордом континенту.
Що стосується візиту Карела Пильни, відзначимо, що 31 січня він ознайомиться з манежем «Запоріжсталь» у Запоріжжі. На 1 лютого у нього в Києві запланований семінар для президентів регіональних ФЛА.
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