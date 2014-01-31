Видано олімпійську марку з зображенням збірної України з біатлону

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

Змагатися серед найкращих спортсменів світу та представляти українську збірну на Олімпіаді в Сочі з 7 по 23 лютого 2014 року випала честь призеркам чемпіонатів світу та Європи, переможницям та призеркам етапів Кубків світу з біатлону Олені Підгрушній, сестрам Валентині й Віті Семеренко та Юлії Джимі. Саме їх Укрпошта і зобразила на поштовій марці, випущеній на честь цієї визначної події.

Генеральний директор УДППЗ «Укрпошта» Костянтин Кривенко з цього приводу зазначив: «Укрпошта зазвичай долучається до важливих та знаменних подій в історії нашої країни. Не є винятком, звісно, і спорт. Випускаючи марку, присвячену участі наших спортсменів на Олімпіаді в Сочі, Укрпошта таким чином хоче підтримати їх, побажати перемоги та продемонструвати усьому світу красу та майстерність українських жінок-спортсменів, зображуючи їх на поштовій мініатюрі та увічнюючи в пам’яті поколінь».

Це вже не перша марка, яку Укрпошти випускає до видатних подій в спорті й така співпраця продовжуватиметься і в майбутньому.

Поштову марку «Збірна України з біатлону-2014» буде презентовано в Сочі під час урочистої церемонії відкриття Олімпіади та вручено як пам’ятну сувенірну продукцію організаторам та учасникам Олімпійських Зимових ігор.

У свою чергу, президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка відзначив: «Україна – велика спортивна держава. Нам є ким і чим пишатися. Ми прагнемо, щоб країна знала своїх героїв і саме на яскравих прикладах наших олімпійців зростала сильна і здорова нація, гармонійно розвинене молоде покоління. Тиждень залишається до початку ХХІІ зимових Олімпійських ігор в Сочі. Зараз нашим спортсменам вкрай важлива підтримка співвітчизників. Приємно, що разом з Укрпоштою ми ініціювали випуск марки, присвяченої участі наших спортсменів на Олімпіаді. Побажаємо ж їм успіхів та удачі».

Придбати марку «Збірна України з біатлону-2014» можна буде в усіх відділеннях Укрпошти. Марка випущена тиражем 161 000 примірників. Номінал марки становить 3,30 грн.

Як повідомляв УНІАН, Зимові Олімпійські Ігри Сочі-2014 відбудуться з 7 по 23 лютого.