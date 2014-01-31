Лідери чемпіонату НХЛ виграли чергові матчі регулярного сезону

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

30 січня став «великим ігровим днем» в НХЛ, в рамках якого були проведені 10 матчів. У двох з них брали участь «Анахайм» і «Піттсбург».

В гості до «Анахайму» приїхала «Філадельфія Флайєрс» і «качки» вже в середині першого періоду вийшли вперед. Правда, на гол Патріка Маруна гості відповіли влучним кидком Венсана Лекавалье на 15-й хвилині, але, за 36 секунд до кінця періоду Райан Гецлаф знову вивів лідера чемпіонату вперед. У другому та третьому періоді «Анахайм» постійно нарощував свою перевагу, даючи супернику можливість тільки скорочувати розрив у рахунку. «Філадельфія» жодного разу не змогла навіть зрівняти рахунок. У підсумку, 5:3 на користь «Анахайма».

У свою чергу, «Піттсбург» вирішив долю матчу з «Лос-Анджелес Кінг» вже в першому періоді. А почали розгром суперника «пінгвіни» вже на першій хвилині, коли гол забив лідер команди російський легіонер Євген Малкін. У підсумку, перемога з рахунком 4:1.

У турнірній таблиці тепер на Заході у «Анахайма» 85 очок, у «Чикаго» - 79, «Сент-Луїса» - 77. На Сході у «Піттсбурга» 78 балів, «Бостона» - 71, «Тампи-Бей» - 69.