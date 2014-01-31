Команда українських легіонерів НБА обіграла одного з лідерів ліги

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

У матчі, що проходив на майданчику явного фаворита - «Індіани», гості захопили перевагу вже на самому початку. У першій чверті «Фінікс» виграв з рахунком 36:19. Зберегла команда свою 17-очкову перевагу і до великої перерви, відігравши другу 12-хвилинку внічию-30:30. Переломною могла стати третя чверть, в якій господарі нарешті заграли, як і личить лідеру чемпіонату - 25:11. Але, в кінцівці, «Фінікс» не тільки утримав свою вже мінімальну перевагу, але і збільшив її - 25:20. У підсумку, 102:94 на користь «Санс».

Кращими гравцем матчу у складі переможців став Горан Драгіч, який набрав 28 очок. Олексій Лэнь очок не набирав, проте зробив 5 підбирань та 1 перехоплення. В'ячеслав Кравцов в матчі участі не брав за рішенням тренера.

В інших іграх дня «Нью-Йорк» переграв «Клівленд» з рахунком 117:86, а «Голден Стейт» був сильнішим за «Лос-Анджелес Кліпперс» - 111:92.

У турнірній таблиці ліги на Сході, як і раніше лідирує «Індіана» - 35 перемог при 10 поразках. У «Майамі» цей показник становить 32/13. На Заході у «Оклахоми» - 37/10, Сан-Антоніо» і «Портленда» - 33/13, «Кліпперс» - 33/16.