Олександр Усик став послом України на Юнацьких Олімпійських іграх
Міжнародний Олімпійський Комітет (МОК) затвердив склад молодих послів на II літні Юнацькі Олімпійські ігри (ЮОІ), де за рекомендацією НОК України, підтриманої МОК, країну на цьому престижному спортивному форумі представлятиме Олімпійський чемпіон з боксу Олександр Усик.
Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.
«Молоді посли» – один з проектів, що реалізовується Міжнародним Олімпійським Комітетом в рамках культурно-освітньої програми Юнацьких Олімпійських ігор.
105 амбасадорів з різних куточків Планети знайомитимуть молодь своїх країн з Іграми, популяризуватимуть спорт й олімпійські цінності та власним прикладом надихатимуть атлетів на нові перемоги.
Протягом ЮОІ посли супроводжуватимуть свої Олімпійські команди та знайомитимуть спортсменів із заходами культурно-освітньої програми, яка, поряд із власне спортивними змаганнями, є невід’ємною частиною Ігор.
Всі учасники Ігор зможуть відвідати майстер-класи уславлених олімпійців, отримати важливі знання щодо профілактики травматизму, здоровому харчуванню, боротьбі з допінгом, вмінні спілкуванні із засобами масової інформації тощо.
Вже наприкінці березня молоді посли зберуться в китайському Нанкіні, де протягом 4 днів, під час семінару, отримають всю необхідну інформацію щодо своєї ролі та обов’язків на ЮОІ.
Нагадаємо, що послом на I Юнацькі Олімпійські ігри 2010 року в Сінгапурі була Олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені.
Другі Юнацікі Олімпійські Ігри в Нанкіні (Китай) з 16 по 28 березня.