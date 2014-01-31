Олександр Усик став послом України на Юнацьких Олімпійських іграх

Про це УНІАН повідомили в Національному олімпійському комітеті України.

«Молоді посли» – один з проектів, що реалізовується Міжнародним Олімпійським Комітетом в рамках культурно-освітньої програми Юнацьких Олімпійських ігор.

105 амбасадорів з різних куточків Планети знайомитимуть молодь своїх країн з Іграми, популяризуватимуть спорт й олімпійські цінності та власним прикладом надихатимуть атлетів на нові перемоги.

Протягом ЮОІ посли супроводжуватимуть свої Олімпійські команди та знайомитимуть спортсменів із заходами культурно-освітньої програми, яка, поряд із власне спортивними змаганнями, є невід’ємною частиною Ігор.

Всі учасники Ігор зможуть відвідати майстер-класи уславлених олімпійців, отримати важливі знання щодо профілактики травматизму, здоровому харчуванню, боротьбі з допінгом, вмінні спілкуванні із засобами масової інформації тощо.

Вже наприкінці березня молоді посли зберуться в китайському Нанкіні, де протягом 4 днів, під час семінару, отримають всю необхідну інформацію щодо своєї ролі та обов’язків на ЮОІ.

Нагадаємо, що послом на I Юнацькі Олімпійські ігри 2010 року в Сінгапурі була Олімпійська чемпіонка з вільної боротьби Ірина Мерлені.

Другі Юнацікі Олімпійські Ігри в Нанкіні (Китай) з 16 по 28 березня.