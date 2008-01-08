Канікули для динамівців закінчилися

Завтра київське «Динамо» збереться на заміській базі і почне підготовку до нового футбольного року. Керівництво клубу представить гравцям нового головного тренера Юрія Сьоміна і його помічників. Повідомляє Дело з посиланням на прес-службу ФК «Динамо Київ».

На зборах Юрій Сьомін повідомить план підготовки до весняної частини сезону. Але вже зараз відомо, що в Києві динамівці пробудуть недовго. 15-го січня команда виїжджає до Ізраїлю продовжувати підготовку в комфортніших погодних умовах.

Сьогодні увечері Юрій Сьомін зможе ознайомитися з найближчим резервом, відвідавши товариську гру молодих динамівців проти броварського «Нафкома». Російський наставник матиме змогу оцінити гру здібних Бутеніна, Олейника, Дедечка, Морозюка, Ярмоленка, та інших молодих футболістів. Допілка і Кравець, які закінчили рік у складі першої команди, почнуть підготовку під керівництвом Сьоміна.