«Шахтар» виграв у «Зеніта» в Об'єднаному Суперкубку

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

На відміну від першого матчу турніру, в якому харківський «Металіст» і московський ЦСКА не забивали голів в основний час (в серії пенальті виграли росіяни - 4:2), тут команди відзначилися відразу тричі. У середині першого тайму рахунок відкрив гравець донецької команди Алекс Тейшейра, а у другому таймі, на 81-й хвилині Олександр Рязанцев ударом з пенальті відновив рівновагу - 1:1.

До речі, перед голом "Зеніта" гірники забили м'яч у сітку воріт суперника, але суддя відмінив взяття воріт через офсайд. Були моменти у гірників і в самій кінцівці гри, але м'яч двічі влучав у поперечину воріт. І лише за 15 секунд до фінального свистка арбітра вирішальний гол красивим дальнім ударом з-за меж штрафного майданчика забив Дуглас Коста - 2:1

Таким чином, після першого туру турнірній таблиці лідирує «Шахтар», який набрав 3 очки. У ЦСКА на рахунком 2 бали, «Металіста» - 1, «Зеніту» - 0.

Як повідомляв УНІАН, Об'єднаний Суперкубок проходить в Ізраїлі з 30 січня по 5 лютого.