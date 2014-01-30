«Хімік» програв німецькій «Альбі» у Кубку Європи

Як повідомляє кореспондент УНІАН, це був матч четвертого туру групового етапу змагань.

Гра в Южному повинна була відбутися ще напередодні, 29 грудня, але втрутилися форс-мажорні обставини. Гравці німецької команди ніяк не могли приземлитися в аеропорту Одеси за екстремальних погодних умов (обледеніння злітно-посадкової смуги). Над «Альбою» виникла загроза технічної поразки, але команда на автобусі дісталася до Одеси з Києва.

Незважаючи на всі складнощі, в звітному матчі команда зі столиці Німеччини діяла на куражі, у неї багато що виходило, і вона могла виграти ще в основний час. Перша і друга чверті завершилися з сумарним перевагою берлінців у 7 очок - 15:18 13:17. Тим не менш, у третьому періоді «Хімік» зумів зробити ривок 16:10, скоротивши розрив до мінімуму. А в заключній 10-хвилинці южненці зрівняли результат - 15:14.

В овертаймі гра також проходила «на гойдалці», а вирішальним став кидок «Альби» - 65:68.

Таким чином, після чотирьох матчів у «Хіміка» 2 перемоги при 2 поразках і команда займає 2 місце в турнірній таблиці. Беззаперечним лідером є «Альба» - 4/0.

Як повідомляв УНІАН, напередодні свій матч 4-го туру Кубка Європи виграв київський «Будівельник», який був сильнішим за ізраїльський «Ха-Поель» з Єрусалиму.