Британським спортсменам рекомендують вести себе в Сочі якомога скромніше

Олімпійська асоціація Великобританії рекомендувала спортсменам, тренерам та іншим членам делегації на Олімпіаді в Сочі не афішувати свою національну приналежність і вести себе якомога скромніше, пише Lenta.ru з посиланням на BBC News.

«За даних умов простий здоровий глузд підказує, що не треба носити одяг, що кричить про те, що його володар з Великобританії», - пояснили в асоціації. При цьому там додали, що ніяких конкретних даних про можливі ускладнення в ході Ігор у них немає.

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Ці заяви були зроблені на наступний день після попередження про «високу ймовірність терактів» до та під час Олімпіади, озвученого низкою британських офіційних осіб.

На думку британців, головну небезпеку в цьому сенсі становлять північнокавказькі радикальні ісламісти, які не раз заявляли про намір зірвати Олімпіаду.

Олімпійські комітети європейських країн в середині січня отримали анонімні листи та електронні послання з погрозами і вимогою відмовитися від участі в Іграх. Російська сторона оголосила, що ці послання не варто розглядати всерйоз.

У той же час влада РФ ввела підвищені заходи безпеки у районі проведення Олімпіади, а президент Володимир Путін особисто пообіцяв «лікувати» терористичну загрозу. Тим не менш, північноамериканська хокейна ліга НХЛ оголосила, що з міркувань безпеки поки не знає, чи будуть відпущені її гравці на Олімпіаду.

Сочинська Олімпіада пройде з 7 по 23 лютого. Після, з 7 по 16 березня в Сочі відбудуться Параолімпійські ігри.