Українських спортсменів провели на Олімпіаду в Сочі

Як передає кореспондент УНІАН, президент НОК України Сергій Бубка та міністр молоді і спорту України Равіль Сафіуллін вручили спортсменам полотно з фрагментами вишиванок - орнаментами, характерними для всіх регіонів України.

На церемонії проводів були присутні менше половини спортсменів, які змагатимуться в Сочі, більшість з них зараз перебувають на останніх тренувальних зборах, а перша частина української делегації прибуде до Сочі вже 2 лютого.

Усього до складу української збірної входить 43 спортсмени, які змагатимуться у 9 із 15 видів спорту. Найбільша делегація представлена у біатлоні (11 спортсменів), де в України найвагоміші шанси на завоювання медалей ігор.

Також збірна України має великі шанси отримати нагороди у фристайлі, де виступатимуть 6 спортсменів.

Перед початком Олімпійських ігор 6 лютого в Сочі буде урочисто піднято Державний Прапор України, а 10 лютого відбудеться День України, в якому візьмуть участь президенти національних олімпійських комітетів, представники міжнародних спортивних організацій та олімпійці.

Як повідомляв УНІАН, зимові Олімпійські ігри відбудуться в Сочі з 7 по 23 лютого