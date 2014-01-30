Визначено логотип заявки Львова на зимову Олімпіаду-2022

Як передає кореспондент УНІАН, презентація відбулась під час урочистої церемонії проводів олімпійської збірної команди України на ігри-2014 в Сочі.

Переможцем став один з чотирьох варіантів логотипів, на якому зображені Карпатські гори.

Як повідомив Вілкул, за логотип-переможець проголосували понад 32 тис. українців. Зокрема, він зазначив, що “логотип, який буде представляти у світі Львів та Україну, вибрано не у кабінетах. У його виборі взяли майже 60 тисяч українців. Тут українці мали можливість не тільки побачити усі чотири логотипи-претенденти, а й дізнатися, що надихнуло творців та які можливі варіанти використання логотипів”.

Читайте такожКонкурент Львова відмовився від проведення Олімпіади - 2022В свою чергу Бубка зазначив: “Олімпійські амбіції України проявляються не тільки у прагненні наших спортсменів на зимовій Олімпіаді у Сочі, але й бажанні провести таке свято спорту в Україні. Адже це унікальний спосіб підняти спортивний рівень держави, стимулювати економіку, туризм, покращити міжнародний імідж країни”.

Генеральний директор заявкового комітету Львів-2022 Сергій Гончаров зазначив, що триває дуже жорстка боротьба під час вибору МОК міста-переможця.

Обраний за результатами публічного голосування логотип вже затвердили у Міжнародному олімпійському комітеті, як того вимагає процедура підготовки аплікаційного файлу заявки.

Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року Україна подала декларацію до МОК з підтвердженням намірів взяти участь у конкурсі на право проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор.