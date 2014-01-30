Визначено логотип заявки Львова на зимову Олімпіаду-2022
В. о. віце-прем'єр-мінстра України Олександр Вілкул та президент НОК Сергій Бубка презентували логотип заявки Львова на право проведення зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор 2022 року
Як передає кореспондент УНІАН, презентація відбулась під час урочистої церемонії проводів олімпійської збірної команди України на ігри-2014 в Сочі.
Переможцем став один з чотирьох варіантів логотипів, на якому зображені Карпатські гори.
Як повідомив Вілкул, за логотип-переможець проголосували понад 32 тис. українців. Зокрема, він зазначив, що “логотип, який буде представляти у світі Львів та Україну, вибрано не у кабінетах. У його виборі взяли майже 60 тисяч українців. Тут українці мали можливість не тільки побачити усі чотири логотипи-претенденти, а й дізнатися, що надихнуло творців та які можливі варіанти використання логотипів”.
Читайте такожКонкурент Львова відмовився від проведення Олімпіади - 2022В свою чергу Бубка зазначив: “Олімпійські амбіції України проявляються не тільки у прагненні наших спортсменів на зимовій Олімпіаді у Сочі, але й бажанні провести таке свято спорту в Україні. Адже це унікальний спосіб підняти спортивний рівень держави, стимулювати економіку, туризм, покращити міжнародний імідж країни”.
Генеральний директор заявкового комітету Львів-2022 Сергій Гончаров зазначив, що триває дуже жорстка боротьба під час вибору МОК міста-переможця.
Обраний за результатами публічного голосування логотип вже затвердили у Міжнародному олімпійському комітеті, як того вимагає процедура підготовки аплікаційного файлу заявки.
Як повідомляв УНІАН, у листопаді 2013 року Україна подала декларацію до МОК з підтвердженням намірів взяти участь у конкурсі на право проведення у 2022 році зимових Олімпійських та Паралімпійських ігор.