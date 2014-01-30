Коноплянка «в шоці» від можливого переходу в «Ліверпуль»
11:30, 30 січня 2014Спорт
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Футболіст дніпропетровського «Дніпра» і збірної України Євген Коноплянка прокоментував свій можливий перехід в англійський «Ліверпуль», заявивши, що він «в шоці» від серйозних намірів англійського клубу.
Дніпро / fcdnipro.ua
Про це, як повідомляє неофіційний сайт ФК «Дніпро», він заявив в інтерв'ю програмі "По той бік поля".
Зокрема, Коноплянка відзначив: "Ліверпуль"? Настільки серйозно, що я сам в шоці. Я думаю, що найближчим часом стане все відомо".
Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про можливий перехід гравця в «Ліверпуль». Нібито, британці готові викласти за Конопляну 18 млн. євро, запропонувавши гравцеві контракт на 4,5 роки. Інформацію про можливе від'їзді також підтвердив батько гравця.
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