Коноплянка «в шоці» від можливого переходу в «Ліверпуль»

Про це, як повідомляє неофіційний сайт ФК «Дніпро», він заявив в інтерв'ю програмі "По той бік поля".

Зокрема, Коноплянка відзначив: "Ліверпуль"? Настільки серйозно, що я сам в шоці. Я думаю, що найближчим часом стане все відомо".

Раніше в ЗМІ з'явилася інформація про можливий перехід гравця в «Ліверпуль». Нібито, британці готові викласти за Конопляну 18 млн. євро, запропонувавши гравцеві контракт на 4,5 роки. Інформацію про можливе від'їзді також підтвердив батько гравця.