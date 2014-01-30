Франк Арнесен став спортивним директором «Металіста»

Як повідомляє офіційний сайт ФК «Металіст», контракт з ним підписано терміном на 2,5 року.

Франк Арнесен - у минулому відомий футболіст, атакуючий півзахисник, гравець національної збірної Данії, «Аякса», «Валенсії», «Андерлехта» і ПСВ. Після закінчення кар'єри футболіста Арнесен працював помічником тренера Боббі Робсона та директором клубу ПСВ. Пізніше обіймав посаду спортивного директора в футбольних клубах «Тоттенхем», «Челсі» і «Гамбург».

"Президент клубу Сергій Курченко неодноразово заявляв про готовність посилити Металіст кадрами світового рівня і ми сподіваємося, що з приходом Франка Арнесена команда отримає новий досвід і досягне високих результатів. Ми вдячні Євгену Краснікову за те, що він зробив для клубу, і шкодуємо, що, згідно з рішенням Спортивного арбітражного суду Лозанни, він повинен залишити посаду спортивного директора", - прокоментував призначення перший віце-президент "Металіста" Сергій Волик

У свою чергу, сам Арнесен зазначив: "Я радий, що приєднався до команди клубу «Металіст». Спасибі президенту Сергію Курченко за надану можливість. У нього дуже амбітні плани, і я впевнений, що при такому власнику у клубу велике майбутнє. Головні цілі, які ми ставимо перед собою - стати першими в Прем'єр-лізі України і гідно виступати в Лізі Чемпіонів. Я дуже радий можливості працювати з Мироном Маркевичем і впевнений, що разом ми прийдемо до нових перемог і досягнемо значних результатів".