«Українські отамани» і Аргентинські кондори» назвали склади на майбутній матч

Про це повідомляє прес-служба Федерації боксу України.

У матчі, який відбудеться в Аргентині, явним фаворитом будуть «отамани», які йдуть на першому місці в турнірній таблиці групи А, набравши максимально можливі 15 очок. У той же час, аргентинська команда займає 5-е місце. До того ж, очна зустріч команд у першому колі завершилася більш ніж переконливою перемогою «отаманів» у Броварах з рахунком 4:1.

Склад пар на матч «Аргентинські Кондори» - «Українські отамани» виглядає наступним чином. Вагова категорія 49 кг - Леандро Бланк - Дмитро Замотаєв; Вагова категорія 56 кг-Альберто Мелиан - Микола Буценко; Вагова категорія 64 кг - Карлос Аквиньо - Евалдас Петраускас; Вагова категорія 75 кг - Карлос Озан - Дмитро Митрофанов; Вагова категорія 91 кг - Силвио Ротела - Геворг Манукян.

Матч пройде в Мар-дель-Платі 8 лютого.