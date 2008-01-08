Тайсон запропонував Холіфілду реванш за відкушене вухо

Легендарний американський боксер-важкоатлет Майк Тайсон заявив про те, що в 2008 році він має намір повернутися на професійний ринг, повідомляє інтернет-видання BoxingTalk.

За словами Тайсона, який свій останній поки бій провів 11 червня 2005 проти Кевіна Макбрайда, він веде переговори про реванш з багатократним чемпіоном світу Евандером Холіфілдом.

Бій між Тайсоном і Холіфілдом, який відбувся 28 червня 1997 року в Лас-Вегасі, став одним з найскандальніших в історії боксу. Він завершився дискваліфікацією Залізного Майка, який відкусив суперникові в одному з епізодів частину мочки вуха.

Після цього бою Майк Тайсон був позбавлений професійної ліцензії, і свій наступний поєдинок провів лише в 1999 році проти південноафриканця Франсуа Боти. Варто відзначити, що в нинішньому році Тайсону виповниться 42 роки, а Холіфілду – 46 років.

У найближчих планах Майка Тайсона – робота секундантом Султана Ібрагімова на об`єднувальному бою росіянина з українцем Володимиром Кличком за звання чемпіона світу у важкій вазі за версіями IBF і WBO. Цей поєдинок відбудеться 23 лютого в Нью-Йорку, повідомляє Лента.ру.