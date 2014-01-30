«Оклахома» виграла в центральному матчі дня в НБА

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

У грі, що проходила в Майамі, господарі зуміли нав'язати боротьбу найсильнішій на даний момент команді ліги тільки в першій чверті, вигравши її з рахунком 30:21. Суперник відповів більш вражаючим ривком у другій 12-хвилинці - 20:34, а добив «Хіт» у третьому періоді - 25:36. Після цього гра абсолютно втратила інтригу, а в заключній 12-хвилинці йшла приблизно рівна боротьба, в якій, тим не менш, знову сильнішими виявилися гості - 20:21.

Найрезультативнішим гравцем матчу у складі переможців виявився Кевін Дюрант, який набрав 33 бали. Цікаво, що кращий гравець «Майамі» Леброн Джеймс набрав на 1 бал більше - 34.

Серед інших ігор варто відзначити поразку ще одного з лідерів чемпіонату «Сан-Антоніо» від «Чикаго Буллз» з рахунком 86:96. У свою чергу, «Лос-Анджелес Кліпперс» виграв у «Вашингтон Уізардс» з рахунком 110:103. Всього в цей день у лізі було проведено 11 матчів.

У турнірній таблиці на Заході лідирує «Оклахома» - 37 перемог. По 33 виграші на рахунку «Сан-Антоніо», «Портленда» і «Кліпперс». На Сході у «Індіани» 35 перемог, а у «Майамі» - 32.