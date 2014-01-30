Гостям Чемпіонату світу з хокею обіцяють прискорене оформлення на білоруській митниці

Для уболівальників та учасників Чемпіонату світу з хокею 2014 року, які прямуватимуть до Білорусі і з неї, при перетині кордону застосовуватимуться окремі коридори, де вони пройдуть прискорене оформлення.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це повідомив на прес-конференції в Мінську начальник управління організації митного контролю Державного митного комітету (ДМК) Білорусі Володимир Орловський.

«Прообразами таких коридорів є діючі сьогодні «зелені канали». Але в період чемпіонату в таких каналах ми здійснюватимемо не тільки контроль, а й прискорене оформлення транспортних засобів з іноземною реєстрацією. За нашими підрахунками, це займатиме одну-дві хвилини. Відповідно, під це будуть налаштовані й інформаційні технології. Та інформація, яку необхідно вносити в інформаційні бази, вноситиметься вже після оформлення, а не під час процедури», - наголосив Орловський.

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За його словами, буде збільшено кількість особового складу митних і прикордонних служб, створено кадровий резерв. Співробітників внутрішніх митниць перерозподілять на кордон.

У свою чергу, начальник відділу управління прикордонного контролю Державного прикордонного комітету (ЦПК) Білорусі Сергій Белько зазначив, що пропуск гостей і учасників ЧС через білоруський кордон здійснюватиметься за дійсними паспортами.

«У безвізовому порядку в'їдуть до країни офіційні учасники чемпіонату, члени команд-учасниць, акредитовані Міжнародною федерацією хокею фахівці. Вболівальники пропускатимуться через кордон за документами, а також за пред'явленням електронного квитка - його оригіналу або сертифіката», - повідомив Белько.

«Якщо з країною, звідки прямує громадянин, встановлено візовий характер в'їзду, то йому слід мати або квиток, за яким він перетне кордон у безвізовому порядку, або мати візу для в'їзду до РБ. При проходженні через Росію іноземцю необхідна до всього іншого транзитна віза РФ, така вимога російської сторони», - зазначив Белько.

Довідка УНІАН. Право організації чемпіонату Білорусь дістала в 2009 році. Його проведення заплановано з 9 по 25 травня на «Мінськ-Арені» і «Чижівка-Арені» в Мінську.

Через порушення владою Білорусі прав людини і наявність політв'язнів правозахисники та міжнародні організації виступили проти організації чемпіонату. Ідею перенесення турніру підтримали багато європейських та американських політиків. Деякі країни вже пригрозили бойкотувати чемпіонат у разі його проведення в Мінську через репресії, які здійснює білоруська влада.