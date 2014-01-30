У дербі Нью-Йорка «Рейнджерс» обіграв «Айлендерс»

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Центральний матч дня вийшов мало результативним, але тримав глядачів у напрузі до самого кінця. Цікаво, що рахунок відкрили господарі з «Айлендерс», чий гравець Брок Нельсон за півтори хвилини до кінця другого періоду вразив ворота шведа Хенріка Лундквіста. Разом з тим, його візаві росіянин Євген Набоков потім пропустив двічі. Через 40 секунд після першого голу, рахунок зрівняв Бенуа Пуйо і на перерву команди пішли при 1:1. А вирішальний гол на 5-й хвилині третього періоду забив гравець «Рейнджерс» Деніел Карсилло.

У двох інших матчах дня «Чикаго» обіграв «Ванкувер» - 5:2, а «Сан-Хосе» поступився «Эдмонтону» - 0:3.

У турнірній таблиці на Заході, як і раніше лідирує «Анахайм» - 83 очки, який намагається наздогнати вигравший сьогодні вночі «Чикаго» - 79. На Сході у «Піттсбурга» - 76 балів, а у «Бостона» - 71.