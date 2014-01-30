В олімпійську збірну України дозаявлена лижниця Сердюк

Про це УНІАН повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

Зокрема, шеф місії НОК України у Сочі Ніна Уманець заявила: «Вчора ми успішно пройшли акредитацію - нам підтвердили участь 43-х спортсменів. За оновленою інформацією Міжнародної федерації лижного спорту нам було розширено квоту в лижних гонках на одну спортсменку, тому ми дозаявили Катерину Сердюк. Наразі приймаємо житло в трьох Олімпійських селищах , де буде жити наша команда. Перша група спортсменів прибуде в Сочі вже 2 лютого. Це будуть біатлоністи, фігуристи, саночники і представники шорт-треку".

Як повідомляв УНІАН, Олімпійські ігри-2014 в Сочі пройдуть з 7 по 23 лютого.