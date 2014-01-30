Менеджер Шумахера спростувала інформацію про виведення гонщика з коми
04:14, 30 січня 2014Спорт
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Менеджер семиразового чемпіона "Формули-1" Міхаеля Шумахера, який перебуває в штучній комі, Сабіна Кем назвала "спекуляціями" преси інформацію про те, що французькі лікарі ввели німця у фазу поступового пробудження.
Менеджер Шумахера спростувала інформацію про виведення гонщика з коми / REUTERS
Раніше ЗМІ повідомляли, що Шумахер добре реагує на процес виведення з коми, який почався цього тижня, повідомляє РИА Новости.
Останні офіційні заяви щодо здоров'я німця були зроблені в середині січня - тоді зазначалося, що його стан стабільний, але як і раніше залишається критичним.
Катаючись на лижах у французькому Мерібелі 29 грудня 2013 року, Шумахер впав і вдарився головою об каміння. Гонщик, якому 3 січня виповнилося 45 років, знаходиться в одному з госпіталів Гренобля у стані коми, в яку його ввели лікарі. У перші дні після трагедії Шумахеру було зроблено дві операції. Температура тіла гонщика була знижена до 35 градусів за Цельсієм, для того щоб зменшити ризик подальшого ураження мозку.
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