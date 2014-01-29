«Донбас» виграв у «Атланта» останній «передолімпійський» матч КХЛ
У Донецьку завершився останній матч регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги перед «олімпійською» перервою на Ігри-2014 в Сочі, в якому «Донбас» приймав підмосковний «Атлант» (Митищі) і виграв з рахунком 3:2.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, це була 50-я гра донеччан в регулярному сезоні.
На ювілейний матч команда виходила в ролі явного фаворита, займаючи третє місце в турнірній таблиці Західної конференції КХЛ.
Після безрезультатного першого періоду підмосковні хокеїсти захопили перевагою в самому початку другої 20-хвилинки. Рахунок на 22-ій хвилині відкрив Ігор Радулов. Але, в кінцівці періоду, господарі льоду, завдяки дублю фінського легіонера Теему Лайне не тільки зрівняли рахунок, але і вийшли вперед. А в середині третього періоду, український легіонер у складі «Атланта» Олексій Міхнов зрівняв рахунок - 2:2.
В овертаймі команди не змогли вирішити результат гри, а в серії буллітів більш вдалими виявилися господарі. Вирішальний кидок у грі був на рахунку Ренді Робітайла - 3:2.
Таким чином, донеччани набрали в 50 матчах 90 очок, і, як і раніше, займають третє місце.
Сезон КХЛ відновиться після Ігор у Сочі 26 лютого.