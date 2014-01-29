Біатлоніст Тищенко здобув бронзу чемпіонату Європи

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації біатлону України.

Інтрига в гонці трималася не тільки до фінішу, але і після нього - до остаточного суддівського рішення. Тищенко фінішував на четвертій позиції, програвши 0.2 секунди Віктору Кривко з Білорусії. Однак, невдовзі білоруський спортсмен був дискваліфікований. Причина дискваліфікації мало поширена - тренер на рубежі показав спортсмену табличку з мішенню по якій необхідно стріляти, що заборонено правилами.

У результаті, перше місце посів Рене Захкна з Естонії, друге - Іван Альохін (Росія) і третє - Артем Тищенко.

Серед інших українців 9-м фінішував Антон Мігда, 15-м - Максим Івко, 32-м - Андрій Доценко.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в юніорській гонці у дівчат срібло виграла Анастасія Меркушина. Чемпіонат Європи в Нове-Мєсто триватиме до 4 лютого.