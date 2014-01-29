Олександр Усик піднявся в рейтингу WBC

Про це повідомляє boxingnews.com.ua.

Разом з тим, його співвітчизник і друг, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко 17-й - таку позицію він займає після одного бою на професійному рингу. Втім, Василь зараз сконцентрований на іншій версії, тому що 1 березня він буде битися за титул чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі.

Ще ряд українських боксерів входять в першу десятку рейтингу WBC в новій версії. Так, в першій напівсередній вазі Віктор Постол йде на 1-му місці, в середній вазі Макс Бурсак - 10, в першій важкій вазі Дмитро Кучер - 8.

Рейтинг WBC оновлюється раз на місяць.