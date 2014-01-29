Олександр Усик піднявся в рейтингу WBC
15:42, 29 січня 2014Спорт
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Олімпійський чемпіон Лондона-2012, боксер промоутерської компанії братів Кличків К2 Рromotions, Олександр Усик, який у грудні провів свій другий бій на професійному рингу, піднявся в рейтингу WBC, де він займає вже 26-ту позицію.
Олександр Усик / К2
Про це повідомляє boxingnews.com.ua.
Разом з тим, його співвітчизник і друг, дворазовий олімпійський чемпіон Василь Ломаченко 17-й - таку позицію він займає після одного бою на професійному рингу. Втім, Василь зараз сконцентрований на іншій версії, тому що 1 березня він буде битися за титул чемпіона світу за версією WBO в напівлегкій вазі.
Ще ряд українських боксерів входять в першу десятку рейтингу WBC в новій версії. Так, в першій напівсередній вазі Віктор Постол йде на 1-му місці, в середній вазі Макс Бурсак - 10, в першій важкій вазі Дмитро Кучер - 8.
Рейтинг WBC оновлюється раз на місяць.
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