Збірна України вийшла у півфінал Кубку Співдружності

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Перемога українців виявилася вольовою через те, що по ходу матчу команда програвала. Рахунок на 10-й хвилині відкрив Томас Саламанавічюс. Втім, ще до перерви українці не тільки зрівняли рахунок, але й вийшли вперед. А вже у другому таймі довели свою перевагу до великої. Голи у складі українців забивали Віталій Приндета (25-я хвилина), Владлєн Юрченко (28), Андрій Тотовицький (31) й Леонід Акулінін (47).

У п'ятницю, 31 січня, у півфіналі збірна України зустрінеться з переможцем пари Білорусія - Санкт-Петербург, чий матч відбудеться сьогодні пізніше.

Як повідомляв УНІАН, Кубок Співдружності проходить у Санкт-Петербурзі (Росія) з 24 січня по 2 лютого.