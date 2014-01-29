Біатлоністка Меркушина здобула срібло чемпіонату Європи

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Федерації біатлону України.

Меркушина блискуче показала себе на лижні, продемонструвавши 3-й результат по швидкості серед всіх учасниць, так і на стрільбі, де на чотирьох вогневих рубежах (20 мішеней) промахнулася лише двічі.

У підсумку, спортсменка фінішувала на другому місці, поступившись переможниці Анастасії Євтюніної з Росії 1 хв 51 сек. До речі, якщо б українка не помилялася в стрільбі, то обійшла суперницю на 9 секунд. За правилами, в індивідуальній гонці за кожен промах спортсменкам нараховується штраф в 1 хв. Евтюнина ж сьогодні відстріляла «на нуль». Третьою фінішувала італійка Ліза Вітоцци.

Непогано виступили й інші українки. 9-ю фінішувала Юлія Бригинець, (3 промахи, відставання - 4:44.5 хв.), 10-ю - Юлія Журавок (4, +4:49.9 хв.), 20-ю Лілія Горпинич (4, +5:57.3).

Чемпіонат Європи в Чехії триватиме до 4 лютого. В цьому турнірі команди виступають другими складами. Найсильніші біатлоністи світу в даний момент готуються до Олімпіади-2014 в Сочі.