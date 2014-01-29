Матч «Українських отаманів» перенесли на невизначений термін

Про це УНІАН повідомили у прес-службі «Отаманів».

В ході переговорів з представниками німецької команди і керівництва WSB, було вирішено відкласти поєдинок. За інформацією WSB, остаточна дата проведення матчу стане відома до кінця цього тижня.

Так, генеральний директор WSB Карім Бузіді заявив: «За результатами переговорів з обома командами, ми домовилися перенести матч, який повинен був відбутися 31 січня у Києві, на більш пізній термін. Я щиро дякую українській команді, яка доклала чимало зусиль для організації цього матчу, і, насамперед, президента «Українських Отаманів» Володимира Продивуса, за розуміння і підтримку в ході наших переговорів. Ми повинні визнати, що так само, як і інші спортивні змагання, Всесвітньої серії боксу теж стосуються календарні зміни. Так, сьогодні ми також домовилися про перенесення на 12 березня матчу в групі Б між командами Росії та Куби, який припадав на початок Олімпійських Ігор у Сочі. Я переконаний, що українські вболівальники, які завжди так віддано підтримують команду «Українські Отамани», через що WSB ними щиро пишається, зустрінуть цю новину з розумінням».

Команда «Українські отамани» зараз знаходиться у чудовій, як фізичній, так і моральній формі і повній бойовій готовності до нових випробувань. Головний тренер «отаманів» Валентин Соболевський у зв'язку з перенесенням матчу зазначив: «Скажу відверто, для боксерів нашої команди і особисто для мене ця новина була досить неприємною. Не знаю, як з правової точки зору, цим займається менеджмент клубів, а от чисто зі спортивного боку - я не прихильник таких рішень. Тренуються боксери, скидають вагу, а тут за три дні до матчу нам повідомляють, що зустріч відбудеться невідомо коли. Не виключаю можливості, що причиною такого рішення могли стати останні події, які відбуваються в Києві, а можливо, німецька команда таким чином намагається уникнути зустрічі з нами. Однак, якщо не сьогодні, так завтра, але ми все одно зустрінемося в ринзі. Ми ж у свою чергу гідно приймемо це рішення і поставимося з розумінням до керівництва WSB. Іншого вибору у нас немає. І надалі будемо готуватися до найближчих поєдинків, докладемо всі зусилля, щоб 8 лютого перемогти аргентинську команду і порадувати українських уболівальників».

Як повідомляв УНІАН, на даний момент «Отамани» є лідерами у своїй групі на першому етапі змагань сезону 2013/14. У минулому сезоні 2012/13, коли команда дебютувала в WSB, вона дійшла до фіналу, де багато в чому через суперечливі суддівські рішення програла суперникам зі столиці Казахстану Астани.