Сергій Бубка закликав Україну до олімпійського перемир`я

Про це УНІАН повідомили у Національному олімпійському комітеті України.

Зокрема, Бубка наголосив: «Всі ми хочемо, щоб був мир. Напередодні Олімпійських ігор та на час їх проведення завжди припинялися усі війни. Тому я дуже хотів би, щоб і в нашій країні було спокійно і не лише на час зимових Олімпійських ігор в Сочі. Ми всі любимо нашу країну, зичимо добра та благополуччя для всіх. І нам вкрай потрібне олімпійське перемир'я. До речі, така позитивна традиція з'явилася ще в VII столітті до нашої ери в Древній Греції. Думаю, що це гарний приклад. Якщо мир може бути встановлений на 16 днів проведення Олімпійських ігор, то чому б не зберегти його назавжди».