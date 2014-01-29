Шумахер введений у фазу поступового пробудження

Про це повідомляє французька l'equipe з посиланням на джерела в лікарні Гренобля.

Лікарі клініки в Греноблі відзначають, що в стані здоров'я спортсмена спостерігаються позитивні зрушення. Введений в кому наприкінці грудня спортсмен, через місяць введений в так звану фазу поступового пробудження.

За даними джерела, мозок спортсмена позитивно відреагував на зміни, і почався повільний процес відновлення організму, повернути його до життя. Лікарі не можуть визначити, як довго це триватиме. Процес може зайняти кілька місяців.

Раніше вже повідомлялося про те, що спортсмен буде виведений зі стану коми, але тоді інформацію ЗМІ в клініці ніхто не підтвердив, а друг Шумахера лікар Жерар Сайан спростував.

Як повідомляв УНІАН, семиразовий чемпіон світу в класі Формула-1 Міхаель Шумахер 29 грудня вдарився головою об камінь, катаючись на лижах у французьких Альпах. На вертольоті німець був доставлений в лікарню міста Мутьє, а потім був переправлений в Гренобль.