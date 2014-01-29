Лідер чемпіонату НХЛ програв в Міннесоті

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Гості приїхали до середняка Західної конференції у статусі явного фаворита. Тим не менш, перший період пройшов в рівній боротьбі (1:1), а в другому і третьому господарі мали мінімальну перевагу, вигравши кожну з 20-хвилинок з перевагою в одну шайбу - 1:0 і 2:1. У підсумку, 4:2 на користь господарів, у складі яких переможну шайбу закинув Зак Парізе.

Поразкою лідера скористався «Сент-Луїс Блюз», який у гостях обіграв «Нью-Джерсі Девілз» 3:0 і скоротив відставання від "Анахайму" до 6 очок.

На даний момент на Заході у «Анахайма» 83 очки, «Сент-Луїса» і «Чикаго» - 77. На Сході лідирує «Піттсбург», який набрав 76 балів.