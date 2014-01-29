«Індіана» впритул наблизилася до лідера чемпіонату НБА

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Господарям майданчика в цій грі вдалося на рівних битися тільки в першій половині, що завершилася внічию. Якщо стартову 12-хвилинку «Індіана» виграла з рахунком 22:19, то потім «Лейкерс» зуміли відновити паритет до великої перерви - 27:30 в чверті і 49:49 у матчі. Вирішальною в цьому матчі стала третя 12-хвилинка, в якій гості оформили 10-очкову перевагу. А в заключній чверті «Індіана» не тільки не дозволила супернику скоротити перевагу, але і ще більше зміцнила його, довівши до 12-очкового.

Кращим гравцем матчу у складі команди-переможниці став Девід Вест, який набрав 19 очок.

Таким чином, «Індіана» зміцнила свої лідируючі позиції в Східній конференції, здобувши 35-ю перемогу за 9 поразок. На Заході, як і в цілому в лізі, як і раніше, перше місце займає «Оклахома» - 36/10.