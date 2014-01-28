Ольга Савчук програла у першому колі турніру в Патайї

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Савчук пробилася в основну сітку турніру через кваліфікаційний турнір, але вже в першому колі їй попалася волею жереба одна з найнебезпечніших суперниць, посіяна під 4-м номером. Якщо Савчук в світовому рейтингу займає 108-е місце, то Макарова - 28-тобто Тим не менш, Савчук вважається незручною суперницею для Макарової, так як виграла у неї обидві попередні особисті зустрічі.

Українка зуміла чинити гідний опір. Першу партію виграв з рахунком 6:3. Але, надалі росіянка перехопила ініціативу і виграла дві партії, а з ними і весь матч - 6:2, 6:4.

Матч тривав 2 години 16 хвилин. Ольга реалізувала 6 з 10 брейк-пойнтів, Катерина - 8 з 15. Савчук три рази подала навиліт і допустила 13 подвійних помилок проти 1 ейси і 7 подвійних у росіянки. Рахунок особистих зустрічей став 2:1 на користь українки.

Савчук була єдиною представницею нашої країни в основній сітці турніру в Таїланді.