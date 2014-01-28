Стаховський зможе виступити в матчі Кубку Девіса Україна - Румунія

Про це повідомляє "Тенісний портал України".

"Перепрошую, що трохи ввів вас в оману. Лікар сказав, що я вже готовий грати. Вчора я приєднався до команди в Дніпропетровську", - повідомив Стаховський.

Прізвище Стаховського відсутнє в реєстраційній заявці української команди (Марченко, Молчанов, Манафов, Бубка). Кого гравець замінить, стане відомо під час офіційної церемонії жеребкування.

Нагадаємо, що Стаховський отримав травму на самому початку року на турнірі в австралійському Сіднеї.

Матч Україна - Румунія пройде з 31 січня по 2 лютого в Дніпропетровську.