Стаховський зможе виступити в матчі Кубку Девіса Україна - Румунія
15:04, 28 січня 2014Спорт
0
Друга ракетка України киянин Сергій Стаховський зіграє в матчі Першої групи Євро-Африканської зони Кубка Девіса Україна-Румунія.
Сергій Стаховський / Reuters
Про це повідомляє "Тенісний портал України".
"Перепрошую, що трохи ввів вас в оману. Лікар сказав, що я вже готовий грати. Вчора я приєднався до команди в Дніпропетровську", - повідомив Стаховський.
Прізвище Стаховського відсутнє в реєстраційній заявці української команди (Марченко, Молчанов, Манафов, Бубка). Кого гравець замінить, стане відомо під час офіційної церемонії жеребкування.
Нагадаємо, що Стаховський отримав травму на самому початку року на турнірі в австралійському Сіднеї.
Матч Україна - Румунія пройде з 31 січня по 2 лютого в Дніпропетровську.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter