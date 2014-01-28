Жеребкування відбіркового турніру ЧС-2018 відбудеться 25 червня 2015 року

Про це повідомляє портал sportbox.ru.

Як заявив міністр спорту Росії, голова оргкомітету «Росія-2018» Віталій Мутко, захід пройде в Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, що першість планети 2018 року пройде в 11 містах Росії - Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі. У Москві матчі пройдуть на двох стадіонах, в інших містах будуть задіяні по одній арені. Таким чином, турнір пройде на 12 стадіонах.