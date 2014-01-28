Жеребкування відбіркового турніру ЧС-2018 відбудеться 25 червня 2015 року
14:22, 28 січня 2014Спорт
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Жеребкування відбіркового турніру чемпіонату світу з футболу 2018 року, який пройде у Росії, відбудеться 25 червня 2015 року.
ЧС-2018 / rfs.ru
Про це повідомляє портал sportbox.ru.
Як заявив міністр спорту Росії, голова оргкомітету «Росія-2018» Віталій Мутко, захід пройде в Санкт-Петербурзі.
Нагадаємо, що першість планети 2018 року пройде в 11 містах Росії - Москві, Калінінграді, Санкт-Петербурзі, Волгограді, Казані, Нижньому Новгороді, Самарі, Саранську, Ростові-на-Дону, Сочі і Єкатеринбурзі. У Москві матчі пройдуть на двох стадіонах, в інших містах будуть задіяні по одній арені. Таким чином, турнір пройде на 12 стадіонах.
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