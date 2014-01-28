Форвард «Донбасу» дискваліфікований на одну гру КХЛ
13:55, 28 січня 2014Спорт
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Форвард донецького «Донбасу» Роман Благий дискваліфікований на один матч за грубе порушення правил у грі регулярного чемпіонату Континентальної хокейної ліги з ярославським «Локомотивом».
Роман Благий / hcdonbass.com
Про це повідомляє офіційний сайт КХЛ.
На 42-й хвилині зустрічі «Донбас» - «Локомотив» нападник господарів Роман Благий з порушенням правил атакував біля борту форварда ярославцев Джеффа Плетт і був видалений до кінця гри. Спортивно-дисциплінарний комітет КХЛ залишив без змін великий і дисциплінарний до кінця гри штраф (5+20 хвилин, правило 523 б «атака ззаду з спробою нанесення травми»), а також наклав на гравця додаткову дискваліфікацію на один матч.
У нинішньому сезоні Благий зробив 2 передачі в 26 матчах регулярного чемпіонату КХЛ, не забивши при цьому жодного гола.
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