Форвард «Донбасу» дискваліфікований на одну гру КХЛ

Про це повідомляє офіційний сайт КХЛ.

На 42-й хвилині зустрічі «Донбас» - «Локомотив» нападник господарів Роман Благий з порушенням правил атакував біля борту форварда ярославцев Джеффа Плетт і був видалений до кінця гри. Спортивно-дисциплінарний комітет КХЛ залишив без змін великий і дисциплінарний до кінця гри штраф (5+20 хвилин, правило 523 б «атака ззаду з спробою нанесення травми»), а також наклав на гравця додаткову дискваліфікацію на один матч.

У нинішньому сезоні Благий зробив 2 передачі в 26 матчах регулярного чемпіонату КХЛ, не забивши при цьому жодного гола.