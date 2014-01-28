Лідер НБА виграв матч регулярного чемпіонату після трьох програних чвертей

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

«Атланта» в цьому матчі повела в рахунку вже в першій чверті - 26:32. Друга і третя 12-хвилинки пройшли у приблизно рівній боротьбі, але кожна з них завершувалася також з перевагою в 1 бал гостей.

Тим не менш, ключовою стала четверта заключна 12-хвилинка, яку господарі виграли з перевагою «+10» - 32:22. Вирішальний внесок у перемогу своєї команди зробив Кевін Дюрант, який набрав 41 очко, в два рази більше, ніж його найближчі по результативності партнери по команді. Також не знайшлося рівних гравцеві по результативності і в стані «Атланти».

В ще одному матчі дня команда українських легіонерів «Фінікс» обіграла «Філадельфію» з рахунком 124:113. Олексій Лень провів на паркеті 14 хвилин, за які набрав 6 очок, зробив 2 підбирання та 1 блок-шот, допустив 2 втрати і отримав 1 персональне зауваження. В'ячеслав Кравцов не брав участі в матчі за рішенням головного тренера.

У турнірній таблиці ліги на Заході у «Оклахоми» на рахунку 36 перемог при 10 поразках. На Сході лідирує «Індіана» - 34/9.