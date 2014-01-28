«Піттсбург» вийшов на друге місце в НХЛ за загальною кількістю набраних очок

Про це повідомляє офіційний сайт ліги.

Рівна гра в Баффало йшла до початку другого періоду, коли на 6-й хвилині лідер «Піттсбурга» Кріс Кунитц відкрив рахунок, закинувши свою 24-ту шайбу в сезоні. В середині періоду Дерік Энгелланд подвоїв перевагу гостей, а вже наприкінці матчу, за 28 секунд до кінця третього періоду Теннер Глесс довів рахунок до великого - 3:0.

В ще одному важливому матчі дня, команда що йде на другому місці на Сході - «Бостон Брюїнз» - обіграв «Нью-Йорк Айлендерс» з рахунком 6:3. Лідери Заходу свої матчі сьогодні вночі не проводили.

Таким чином, у турнірній таблиці Заходу у «Анахайма» як і раніше 83 очки, а у «Чикаго» - 76. На Сході у «Піттсбурга» - 76 балів і більше перемог, здобутих в основний час, ніж у «Чикаго». На рахунку «Бостона» - 69 очок.