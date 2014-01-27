Тетяна Гамера-Шмирко захистила титул переможниці марафону в Осаці
17:08, 27 січня 2014Спорт
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Українка Тетяна Гамера-Шмирко другий рік поспіль перемогла на одному з найпрестижніших марафонів світу в Осаці (Японія).
Марафон / uaf.org.ua
Про це УНІАН повідомили у Федерації легкої атлетики України.
Змагання в Осаці входять до серії IAAF Silver Label Road Race.
Українка фінішувала в гордій самотності набагато випередивши навіть найближчих суперниць. Дистанцію 42,195 км українка подолала за 2:24.37 год. Найближча переслідувачка, японка Юкіко Акаба поступилася їй 1 хв. 23 сек. Ще за півхвилини фінішувала полька Кароліна Яржинська.
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