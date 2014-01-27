Тетяна Гамера-Шмирко захистила титул переможниці марафону в Осаці

Про це УНІАН повідомили у Федерації легкої атлетики України.

Змагання в Осаці входять до серії IAAF Silver Label Road Race.

Українка фінішувала в гордій самотності набагато випередивши навіть найближчих суперниць. Дистанцію 42,195 км українка подолала за 2:24.37 год. Найближча переслідувачка, японка Юкіко Акаба поступилася їй 1 хв. 23 сек. Ще за півхвилини фінішувала полька Кароліна Яржинська.