Збірна України вийшла у чвертьфінал Кубка Співдружності

Про це повідомляє офіційний сайт турніру.

Українці по ходу всього матчу мали велику перевагу над азіатською командою, але втілили її в голи тільки у другому таймі. У першій 45-хвилинці зберігалася нульова нічия. Голи забили Акулінін,( 56-я хвилина) Юрченко, (59) Тотовицький, (79) і Калитвинцев (85). Гості на це відповіли одним влучним ударом Рахмонова на передостанній 89-й хвилині гри.

Таким чином, збірна України вийшла у чвертьфінал з першого місця в групі, набравши максимальну кількість очок - 9 - три перемоги у трьох матчах.

Як повідомляв УНІАН, раніше українці обіграли Естонію і Киргизстан з однаковим рахунком - 2:0. Кубок Співдружності проходить у Санкт-Петербурзі (Росія) з 24 січня по 2 лютого.