Оголошено склад збірної України з міні-футболу на Євро-2014

Як повідомляє кореспондент УНІАН, Ривкін зробив свою заяву на прес-конференції в київському Будинку футболу.

Зокрема, тренер зазначив: «Ми намагаємося використовуватися максимально можливий час на визначення списку 14. Це футзал можливі травми, але на сьогодні ці 14 футболістів, що знаходяться тут, включені в заявку, хоча до дедлайну час ще є. Є збірні, які намагаються максимально використовувати цей час, але ми визначилися з нашим списком на даний момент. Дай бог, щоб ризик травм у нас минув. Тому ці хлопці, які тут присутні, повинні поїхати в Бельгію».

На прес-конференції були присутні: воротарі - Євген Іваняк ("Локомотив" Харків), Дмитро Литвиненко ("Локомотив" Харків), Кирило Ципун (Ураган Івано-Франківськ); польові гравці - Євген Валенко (Ураган Івано-Франківськ), Петро Шотурма (Ураган Івано-Франківськ), Віталій Кисельов (Локомотив Харків), Олександр Сорокін ("Локомотив " Харків), Дмитро Сорокін ("Локомотив" Харків), Дмитро Клочко (Локомотив Харків), Микола Білоцерківець (Локомотив Харків), Максим Павленко ("Енергія" Львів), Денис Овсянніков ("Енергія" Львів), Євген Рогачов ("Енергія " Львів) та Дмитро Бондар (Енергія, Львів).

Чемпіонат Європи з міні-футболу відбудеться у Бельгії (Антверпен і Шарлеруа) з 28 січня по 9 лютого.