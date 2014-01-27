Володимир Кличко збирається виступити на Олімпіаді-2016 в Ріо
13:54, 27 січня 2014Спорт
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Чемпіон світу в суперважкій вазі з боксу за версіями IBF, WBA, WBО, IBO і журналу «The Ring Magazine» 37-річний українець Володимир Кличко підтвердив своє бажання взяти участь в літніх Олімпійських Іграх в Ріо-де-Жанейро в 2016 році.
Кличка / klitschko-brothers.com
Про це повідомляє сайт офіційного фан-клубу братів Кличків з посиланням на інтерв'ю, дане спортсменом Gulfnews.
Зокрема, Кличко заявив: «Безумовно, я збираюся взяти участь в Олімпіаді, якщо до того часу збережу здоров'я та мотивацію. До Олімпіади залишається ще два з половиною роки. З одного боку, вони здаються вічністю, а з іншого, пролетять дуже швидко».
Нагадаємо, Володимир Кличко є олімпійським чемпіоном Ігор 1996 року в Атланті і раніше неодноразово заявляв про бажання повторити свій успіх.
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