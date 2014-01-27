Міхаеля Шумахера виводять з коми

Про це повідомляє спеціалізований сайт f-1.ru з посиланням на французьку газету Le Journal du Dimanche, у якої є власні джерела в шпиталі Гренобля.

Також за інформацією JDD, семиразовий чемпіон світу міг вже прокинутися з деякою втратою функціональності, характер якої не уточнюється.

На запит видання в лікарні Гренобля відмовилися від коментарів. У свою чергу, досвідчений нейрохірург і особистий друг Міхаеля Шумахера Жерар Сайан спростував цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, семиразовий чемпіон світу в класі Формула-1 Міхаель Шумахер 29 грудня вдарився головою об камінь, катаючись на лижах у французьких Альпах. На вертольоті німець був доставлений в лікарню міста Мутьє, а потім був переправлений в Гренобль.