Міхаеля Шумахера виводять з коми

13:45, 27 січня 2014
Спорт
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У минулий вівторок лікарі почали поступово виводити відомого автогонщика, чемпіона світу в серії «Формула-1» Міхаеля Шумахера зі стану штучної коми, у якій він перебуває з 29 грудня.

Михаэль Шумахер / f-1.com

Про це повідомляє спеціалізований сайт f-1.ru з посиланням на французьку газету Le Journal du Dimanche, у якої є власні джерела в шпиталі Гренобля.

Також за інформацією JDD, семиразовий чемпіон світу міг вже прокинутися з деякою втратою функціональності, характер якої не уточнюється.

На запит видання в лікарні Гренобля відмовилися від коментарів. У свою чергу, досвідчений нейрохірург і особистий друг Міхаеля Шумахера Жерар Сайан спростував цю інформацію.

Як повідомляв УНІАН, семиразовий чемпіон світу в класі Формула-1 Міхаель Шумахер 29 грудня вдарився головою об камінь, катаючись на лижах у французьких Альпах. На вертольоті німець був доставлений в лікарню міста Мутьє, а потім був переправлений в Гренобль.

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