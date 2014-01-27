Міхаеля Шумахера виводять з коми
У минулий вівторок лікарі почали поступово виводити відомого автогонщика, чемпіона світу в серії «Формула-1» Міхаеля Шумахера зі стану штучної коми, у якій він перебуває з 29 грудня.
Про це повідомляє спеціалізований сайт f-1.ru з посиланням на французьку газету Le Journal du Dimanche, у якої є власні джерела в шпиталі Гренобля.
Також за інформацією JDD, семиразовий чемпіон світу міг вже прокинутися з деякою втратою функціональності, характер якої не уточнюється.
На запит видання в лікарні Гренобля відмовилися від коментарів. У свою чергу, досвідчений нейрохірург і особистий друг Міхаеля Шумахера Жерар Сайан спростував цю інформацію.
Як повідомляв УНІАН, семиразовий чемпіон світу в класі Формула-1 Міхаель Шумахер 29 грудня вдарився головою об камінь, катаючись на лижах у французьких Альпах. На вертольоті німець був доставлений в лікарню міста Мутьє, а потім був переправлений в Гренобль.