Переможці Australian Open піднялися в рейтингу на третє місце

Про це повідомляють прес-служби Асоціації тенісистів професіоналів (АТР) і Жіночої тенісної асоціації (WTA).

В рейтингу АТР Ваврінка піднявся з восьмого місця на третє випередивши Хуана-Мартіна Дель Потро (Аргентина), Давида Феррера (Іспанія), Енді Маррея (Великобританія), Томаша Бердиха (Чехія) і Роджера Федерера (Швейцарія), який, до речі, опустився на восьме місце. Попереду, як і раніше йдуть іспанець Рафаель Надаль, який програв Ваврінці у фіналі і серб Новак Джокович, якого швейцарець переміг у чвертьфіналі.

Найкращий з українців Олександр Долгополов у цьому рейтингу знаходиться на 53-му місці, піднявся з 56-го, Сергій Стаховський опустився з 82-го на 85-е місце, а Ілля Марченко піднявся зі 162-го на 160-е місце.

Що стосується рейтингу WTA, то тут На Лі подялась з четвертого місця на третє випередивши росіянку Марію Шарапову. Шарапову, до речі, випередила і полька Агнешка Радванська, яка піднялася на 4-е мето. Росіянка тепер є п'ятою ракеткою світу. Лідерами, як і раніше, залишаються Серена Уільямс (США) і Вікторія Азаренко (Білорусія).

Що стосується українок, то Еліна Світоліна, яка дійшла в Мельбурні до третього кола, піднялася з 47-го на 38-е місце. Інші спортсменки знаходяться за межами першої сотні. На 103-му місці йде (колишня позиція - 106) Надія Кіченок, на 120-му (118) - Марина Заневська, на 132-му (96) - Леся Цуренко, на 180-му (184) - Ольга Савчук, на 183-м (172) - Юлія Бейгельзімер, на 190-му (197) - Катерина Козлова, на 194-му (205) - Анастасія Васильєва.

Як повідомляв УНІАН, Australian Open-2014 проходив з 13 по 26 січня. У турнірі брали участь п'ять представників України. Найуспішнішим став виступ Еліни Світоліної, яка дійшла до третього кола змагань - 1/16 фіналу.