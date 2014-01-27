НОК презентував довідник збірної Украіни

Про це УНІАН повідомили в НОК України.

Саме тут можно знайти актуальну інформацію про кожного члена збірної, їх найвищі результати та досягнення, а також дані щодо тренерського складу, який підготував наших олімпійців.

Нагадаємо, що право представляти Україну на XXII зимових Олімпійських іграх вибороли 42 атлети, які змагатимуться у 9 видах спорту.

Ознайомитись та отримати детальну інформацію про наших олімпійців можна за посиланням http://noc-ukr.org/olympic/games/sochi-2014/team-ukraine/