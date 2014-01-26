Київське «Динамо» виграло у хорватської «Рієки»

Про це повідомляє офіційний сайт ФК «Динамо».

За традицією контрольних товариських ігор «Динамо» провело два тайми в різних складах, всього в грі було задіяно 22 футболіста. У першому таймі за «Динамо» грали Олександр Шовковський, Євген Хачеріді, Данило Сілва, Драгович Олександр, Євген Макаренко, Олег Гусєв, Лукман Аруна, Сергій Сидорчук, Мігель, Андрій Ярмоленко, Мбокані Дьемерси. Після перерви склад команди змінився. Вийшли - Коваль Максим, Домагой Виду, Бенуа Тремулінаса, Віталійс Ягодінскіс, Огнєн Вукоєвич, Денис Гармаш, Андрій Цуріков, Роман Безус, Беланда Юнес, Ідейє Браун, Джермейн Ленс.

Варто зазначити, що другий варіант складу приніс набагато більше користі команді в плані досягнення успіху в грі. Якщо в першій 45-хвилинці єдиний гол забив португалець Мігель, то після перерви кияни відзначилися тричі. Голи на рахунку Безуса, Ленса та Віди. Єдине, чим зумів відповісти хорватський клуб, так це точним ударом Івана Крстановіча.

Як повідомляв УНІАН, раніше на зборі в Іспанії «Динамо» обіграло місцеву команду «Ліненсе» - 3:1, й зіграло внічию з ФК «Баку» - 1:1.