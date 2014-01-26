Призовий фонд Об'єднаного Суперкубка складе 1 млн. євро

Про це повідомляє прес-служба одного з учасників турніру - ФК «Шахтар».

Усі матчі турніру пройдуть на одній арені - HaMoshava Stadium в місті Петах-Тіква (Ізраїль). На місце проведення матчу командам необхідно прибути не пізніше ніж за 90 хвилин до початку гри.

Розіграш G-Drive Об'єднаного Суперкубка проводиться по груповій системі в одне коло. Таким чином, враховуючи, що в турнірі беруть участь чотири команди, в ході змагань кожна команда проведе по три матчі. За перемогу в грі нараховується 3 очки. У разі нічиєї в основний час поєдинку обидва суперника отримують по 1 очку і призначається серія пенальті - її переможець отримує ще один додатковий бал. М'ячі, забиті в серії пенальті, не враховуються при загальному підрахунку забитих і пропущених.

Переможець турніру - клуб, який набрав максимальну кількість очок. У разі рівності балів у хід йдуть такі показники (за зменшенням значущості): різниця забитих і пропущених м'ячів; кількість забитих м'ячів; результат очної зустрічі конкуруючих клубів (у разі нічиєї - переможець серії пенальті).

У протоколі матчу допускається вказувати не більше 22 гравців команди. Отже, максимальна кількість запасних футболістів на конкретний поєдинок - 11. По ходу матчу дозволено робити не більше 8 замін. Зворотні заміни заборонені.

Призовий фонд турніру встановлено в розмірі 1 мільйона євро. Переможець отримає 330 тисяч євро, який посів друге місце - 250 тисяч, третє - 220 тисяч, четверте - 200 тисяч.

Як повідомляв УНІАН, з 30 січня по 5 лютого в Ізраїлі відбудеться міжнародний турнір G-Drive Об'єднаний Суперкубок, в якому візьмуть участь по два кращі клуби України та Росії - «Шахтар», «Металіст», «Зеніт» і ЦСКА.